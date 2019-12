Stromausfall in Neckartailfingen

17.12.2019 05:30, — E-Mail verschicken

Bagger beschädigte Erdkabel – Ort fast eine Stunde ohne Strom

Symbolbild NZ-Archiv

NECKARTAILFINGEN (pm). Bei Tiefbauarbeiten im Gewerbegebiet am östlichen Ortseingang von Neckartailfingen wurde am Montagnachmittag um 14.32 Uhr ein 20 000-Volt-Erdkabel der Netze BW beschädigt. Vom folgenden Stromausfall war praktisch das gesamte Gemeindegebiet betroffen. Nach Freischaltung des gestörten Leitungsabschnitts konnte die Bereitschaft des Stromversorgers durch Umschaltungen in Abstimmung mit der Leitstelle in Esslingen die Versorgung zwischen 15.22 und 15.28 Uhr wieder herstellen. Lediglich ein Gewerbebetrieb in dem Bereich war am späten Nachmittag noch von der Versorgung abgeschnitten. Im Laufe des Abends sollte auch dieser Schaden noch repariert werden.