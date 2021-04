Schwerpunkte

Stromausfall in Altdorf und Neckartailfingen nach Kabelschaden

Altdorf und Teile Neckartailfingens waren 30 Minuten lang nicht versorgt

Bei Bauarbeiten in Neckartenzlingen wurde ein Zehn-Kilovolt-Stromkabel beschädigt. Foto: Symbolbild (Archiv)

ALTDORF/NECKARTAILFINGEN (ug). Zu einem Stromausfall in Altdorf und in Teilen Neckartailfingens kam es heute Morgen um 9.14 Uhr. Die Ursache war schnell festgestellt: Bei Bauarbeiten im benachbarten Neckartenzlingen wurde eine Zehn-Kilovolt-Stromleitung beschädigt. Die EnBW als zuständiger Netzbetreiber schaltete auf eine Ersatzleitung um, die Stromversorgung war um 9.45 Uhr wieder hergestellt. Währenddessen wurde mit den Reparaturarbeiten an dem beschädigten Stromkabel begonnen. Dass es zum Ausfall von Telekommunikationsleitungen gekommen sei, konnte vonseiten der EnBW nicht bestätigt werden, doch sei dies zum Beispiel dann möglich, wenn ein vom fraglichen Stromnetz versorgter Funkmast betroffen sei.