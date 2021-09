Schwerpunkte

Strom tanken in Neuffen und Beuren

18.09.2021 05:30

Die Stadtwerke Neuffen haben sowohl in Neuffen als auch in Beuren je eine Stromtankstelle errichtet. In Neuffen befindet sie sich auf dem Parkplatz hinter dem ehemaligen Notariat, in Beuren in unmittelbarer Nähe des Ortszentrums. Dort nahmen Anfang der Woche die beiden Bürgermeister Matthias Bäcker (rechts) und Daniel Gluiber die Anlage in Betrieb. pm Foto: pm