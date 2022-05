Schwerpunkte

Straßenbauamt Esslingen saniert fortlaufend rund 200 Kilometer Kreisstraßennetz

07.05.2022 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Mit drei Straßenmeistereien ist das Straßenbauamt des Landkreises Esslingen rund um das Jahr für den Erhalt und die Ertüchtigung des Straßennetzes zuständig. Bei einer Rundfahrt mit Kreistagsmitgliedern erläuterte Amtsleiter Thorsten König Aufgaben und Vorhaben. Ab August steht die Sanierung der Erkenbrechtsweiler Steige an.

Am Wanderparkplatz Erkenbrechtsweiler erklärt Straßenbauamtsleiter König Kreisräten und dem Landrat Sicherungsmaßnahmen. Foto: Gottwald

Für knapp 200 Kilometer Kreisstraßen und begleitende Radwege im Landkreis Esslingen sowie Teile der Bundesstraßen 10 und 27 ist das Kreisstraßenbauamt in eigener Regie zuständig. Außer dem Bau und der Sanierung eigener Straßen ist das Amt in Kooperation mit dem Landkreis Göppingen auch zuständig für Teile der B 10 und der B 27 sowie für den Unterhalt von Bundes- und Landesstraßen, wozu zum Beispiel der Winterdienst und die Grünpflege oder auch Sicherungsmaßnahmen gehören. Dabei kommen 1159 Kilometer Straßennetz zusammen. Bei einer Busrundfahrt durch das Kreisgebiet Esslingen gab Amtsleiter Thorsten König Kreistagsmitgliedern des Ausschusses für Technik und Umwelt Einblicke in die Arbeit der über 170 Beschäftigten im Amt und in den Straßenmeistereien Kirchheim, Deizisau und Geislingen und erläuterte aktuelle Sanierungs- und Baumaßnahmen.