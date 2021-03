Schwerpunkte

Straßenbau in Neckartenzlingen günstiger als veranschlagt

25.03.2021

NECKARTENZLINGEN (zog). Gute Nachrichten für die Gemeinde Neckartenzlingen: Bei gleich drei Straßenbauvorhaben blieben die Kosten deutlich unter den angesetzten Summen. So ergab die Schlussrechnung für die Maßnahmen in der Spenglerstraße statt erwarteter 668 000 Euro eine Schlusssumme von nur 560 000 Euro. Im Weinbergweg sanken die Baukosten von 81 000 auf 67 000 Euro. Auch bei der Gerokstraße fiel die Schlussrechnung rund 72 000 Euro günstiger aus. Mit einigen Schwierigkeiten sind die Arbeiten am Kreisverkehr an der B 297 und Robert-Bosch-Straße angelaufen. „Hier gab es einige Verkehrsprobleme“, so Ortsbaumeister Christoph Schmid. Nachträglich habe die Gemeinde nun Halte- und Parkverbote ausgewiesen. Auch die Zufahrtsmöglichkeit zum Gewerbegebiet habe man nochmals deutlich ausgeschildert.