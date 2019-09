Stimmung in der sommerlichen Altstadt

02.09.2019, Von Rudi Fritz — E-Mail verschicken

Neuffener Eselhock lockte die Besucher mit Wein und Musik

Stießen gemeinsam auf die Eröffnung des Eselhock an: Albrecht Klingler (links), Bürgermeister Matthias Bäcker (zweiter von rechts) und seine Stellvertreter Elke Muckenfuß, Gundbert Schall und Kerstin Hogh. rf

NEUFFEN. „Der Eselhock ist vor drei Jahren aus dem ehemaligen Winzer- und Stadtfest entstanden“, erklärte Bürgermeister Matthias Bäcker bei seiner Eröffnungsrede die Entstehung des zum dritten Mal veranstalteten Eselhock. Bei hochsommerlichen 30 Grad verfolgten zahlreiche Besucher, darunter auch die beiden jüngsten Festbesucher, die elf Tage alte Lin Münzenmaier und der fünf Wochen alte David Maier, die Eröffnungszeremonie.

„Der Wettergott hat gemerkt, dass er ein Neuffener sein muss“, spielte Bäcker auf die genialen Wetterverhältnisse am Samstagabend an. Der Schultes stellte das Organisationsteam der ausrichtenden Vereine vor, um anschließend unter den Klängen des Musikvereins Neuffen an der Vinothek den Ausschank von Freiwein in Gottfriedgläsern frei zu geben.