Schwerpunkte

Steigender Wasserverbrauch im Ort

26.06.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Im Gemeinderat Altenriet geht es zudem um das Abwasserkanalnetz und eine weitere Idee des Bürgerforums

In der Gemeinderatssitzung in Altenriet ist es um die aktuellen Zahlen der Wasserversorgung, die Abwasserkanäle, die Kindergartengebühren, den Zuschuss an die Musikschule Neckartailfingen und eine neue Idee des Forums „Bürgerprojekte Altenriet“ gegangen.

ALTENRIET (lcs). Über den aktuellen Stand und geplante Vorhaben rund um die Wasserversorgung hat Ralf Göttsche, Geschäftsführer des für Altenriet zuständigen Zweckverbands Ammertal-Schönbuchgruppe (ASG) in der jüngsten Gemeinderatssitzung informiert. Die Erneuerung der aus dem Jahr 1967 stammenden Leitungen vom Wasserturm Walddorfhäslach in den Brezelort und nach Schlaitdorf für Baukosten von 1,8 Millionen Euro steht bald an. Die Baumaßnahme wird nötig, weil der Wasserverbrauch zugenommen hat und zudem die vorgeschriebene Löschwassermenge nicht mehr erreicht wird.

Aktuell führt die ASG noch Gespräche mit Eigentümern, die den Neubau auf ihren Grundstücken genehmigen müssen, um den in den ersten Planungen ausgearbeiteten Zick-Zack-Kurs des Trassenverlaufes ein wenig zu begradigen. Im Jahr 2022 sollen nun nach den neuen Planungen die Bagger anrücken, um den Bau zu beginnen. In den ursprünglichen Planungen war bereits im Dezember 2019 der Baubeginn geplant.