Startschuss für das Baugebiet „Eberhardtstraße“ in Neuffen

Mit dem gestrigen Baggerbiss durch Neuffens Bürgermeister Matthias Bäcker beginnen jetzt die Erschließungsarbeiten für insgesamt 15 neue Bauplätze in der Neuffener Eberhardtstraße. „Bereits vor etlichen Jahren hatte mein Amtsvorgänger zusammen mit dem Gemeinderat zur Wohnbausituation in Neuffen festgestellt, dass wir im erforderlichen Maße neue Bauflächen schaffen und vorhalten sollten. Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes „Stadtkern II“ wurde dann hier an dieser Stelle ein kleines Baugebiet ausgewiesen“, sagte Bäcker. „Ein nicht ganz so kleines Manko war damals, dass die Zufahrt zu dem Baugebiet nicht ganz so einfach gewesen wäre. Im wahrsten Sinne des Wortes stand ein ehemaliges Wohnhaus hier an dieser Stelle im Weg, was die Erschließung etwas erschwert hätte“, so der Bürgermeister weiter. Hier entstehen jetzt auf einer Fläche von 3 700 Quadratmetern 15 Bauplätze, die mit Einzel- und Doppelhäusern bebaut werden. Die Kosten für die Erschließung sind mit rund 540 000 Euro kalkuliert. Nach Einschätzung von Björn Schaal, Bauleiter der Unterensinger Baufirma Schwenk, sollte die Erschließung der Bauplätze bis Mitte Juni abgeschlossen sein. jh