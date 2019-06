Sporthallensanierung in den Ferien

06.06.2019, Von Volker Haussmann — E-Mail verschicken

Rund 110 000 Euro sind für die Sportböden vorgesehen – Laut Statistik gibt es in Neckartenzlingen keine Kampfhunde

Die letzte reguläre Gemeinderatssitzung in aktueller Besetzung war vergleichsweise kurz. Das Gremium beschloss am Dienstag, die Arbeiten für die Sanierung der Böden in den zwei Sporthallen zu vergeben. Außerdem soll in den Auwiesen ein neuer Fußgängerüberweg angelegt werden. Mit Interesse verfolgt wurde die Statistik über die Hundesteuer.