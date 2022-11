Schwerpunkte

Spielt erstes Mini-Haus in Beuren eine Vorreiterrolle?

23.11.2022 05:30, Von Kai Müller — E-Mail verschicken

Der Gemeinderat begrüßt das Vorhaben an der Balzholzer Straße. Das Gebäude mit einer Wohnfläche von etwas mehr als 61 Quadratmetern soll auf Stützen errichtet werden. Die endgültige Entscheidung über den Bauantrag fällt das Landratsamt in Esslingen.

Kaum vorstellbar – und doch möglich: Hier soll in Beuren ein Mini-Haus entstehen. Foto: Müller

BEUREN. Es ist ein ungewöhnliches Haus, das an der Balzholzer Straße 10 entstehen soll. „In dieser Art und Weise haben wir das bislang nicht in Beuren“, sagte Hauptamtsleiterin Marina Schall in der Sitzung des Gemeinderats am Montagabend. Für die Gemeindeverwaltung fällt das geplante neue Haus in die Kategorie der Tiny-Häuser. „Baulich und rechtlich müssen sie aber die gleichen Anforderungen wie ein gewöhnliches Einfamilienhaus erfüllen“, sagt Schall. Das Genehmigungsverfahren kenne da keine Ausnahme.