Spielplätze wieder geöffnet

07.05.2020 05:30

Kinder und Eltern müssen aber bestimmte Regeln einhalten

NÜRTINGEN (pm). Rund sieben Wochen lang waren landesweit Schaukeln, Rutschen und Wippen auf Spielplätzen verwaist. Aufgrund der Ansteckungsgefahr mussten diese nach Anordnung der Landesregierung geschlossen werden. Nun hat Baden-Württemberg aufgrund des Rückgangs der Neuinfektionen mit dem Covid-19-Virus die Öffnung der Spielplätze ab sofort beschlossen.

Auch in Nürtingen sind alle Spielplätze im Stadtgebiet wieder nutzbar. Allerdings können die Kinder noch nicht wieder uneingeschränkt umhertoben. Einige Vorgaben müssen beachtet werden. Dazu zählt das nach wie vor bestehende Abstandsgebot. Mindestens anderthalb Meter sollten zwischen den anwesenden Personen eingehalten werden. Wie im Einzelhandel führt das dazu, dass durch die begrenzte Fläche des jeweiligen Spielplatzes nur eine bestimmte Zahl von Personen den Platz nutzen kann.

Wie viele Personen dies sind, steht auf einem Aushang, der an jedem Spielplatz angebracht ist. Dort sind auch die weiteren Vorgaben aufgelistet: So ist gemeinsames Essen und Trinken nicht erlaubt, und die Kinder dürfen den Spielplatz nur in Begleitung eines Erwachsenen nutzen.

„Ich freue mich sehr darüber, dass Kinder wieder auf Spielplätzen an der frischen Luft toben und spielen können. Damit nimmt die Landesregierung großen Druck von den Familien“, so Oberbürgermeister Johannes Fridrich.