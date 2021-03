Schwerpunkte

Spielkisten für die Friedrich-Glück-Schule

20.03.2021 05:30

Das Projekt „Gemeinsam bewegen“ haben die Brüder Simon und Steffen Stoll, Geschäftsführer der Firma „Sistem4Life“, 2018 ins Leben gerufen. Seitdem spenden sie zwei Mal im Jahr je rund 1000 Euro an Kindergärten und Schulen, die mit dieser Summe die Bewegung der Kinder fördern sollen. Die Friedrich-Glück-Schule in Oberensingen bekam dieser Tage einige Spielkisten, die die Kinder auf dem Schulhof altersgerecht nutzen können. „Wir sind hier auch zur Schule gegangen und haben im Lauf der Jahre sehr von der Region profitiert und wollen etwas zurückgeben“, sagt Steffen Stoll. Die Spielgeräte sollen Motorik, Koordination und Bewegung fördern und die Freude am Spielen vermitteln. Zu diesem Thema haben die Brüder auch ein Buch geschrieben, das sehr erfolgreich ist und vom Land Baden-Württemberg auch prämiert wurde. Unser Bild zeigt von links Schulleiterin Doris Linder, Volker Flügel, Vorstand des Fördervereins, sowie Simon und Steffen Stoll. jh