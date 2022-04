Schwerpunkte

Sperrung der Straße zwischen Beuren und Linsenhofen soll bald aufgehoben werden

27.04.2022 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Mit denkbar knapper Mehrheit spricht sich der Gemeinderat Beuren für eine provisorische Lösung an der Kreisstraße 1261 Richtung Linsenhofen aus. Seit Dezember ist dort nach einer Böschungsrutschung eine Fahrspur über 20 Meter gesperrt.

Neben der Kreisstraße ist am Ortsausgang von Beuren bereits im Dezember die Böschung am Beurener Bach abgerutscht. Foto: Selle

BEUREN. So knapp fallen die Entscheidungen selten im Gemeinderat in Beuren aus. Mit sechs Fürsprechern und vier Gegenstimmen hat sich das Gremium am Montagabend gerade noch für eine zeitnahe Sanierung der Böschungsrutschung an der Kreisstraße 1261 zwischen Beuren und Linsenhofen auf Höhe des Lettenhofs ausgesprochen. Die Arbeiten soll die Firma WK-Bau zum Angebotspreis von 17 136 brutto im Rahmen der Straßenunterhaltungsarbeiten übernehmen.