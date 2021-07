Schwerpunkte

Spendenlauf in Neuffen

09.07.2021 05:30, — E-Mail verschicken

NEUFFEN (pm). Unter dem Motto „You will never walk alone“ findet am Samstag, 17. Juli, der Spendenlauf für die Behinderten-Förderung Linsenhofen statt. Start ist ab 10 Uhr am Bahnhof in Neuffen, Ziel ist die Burg Hohenneuffen. Die Startgebühr beträgt 20 Euro inklusive Spendenlauf-T-Shirt mit allen Sponsoren. Die Teilnehmer können zur Burg laufen, walken oder joggen. Verkaufsschluss ist Mittwoch, 14. Juli. Näheres unter www.behinderten-foerderung.de.