Spendenaktion statt Flohmarkt

28.09.2020 05:30, — E-Mail verschicken

NECKARTENZLINGEN (ma). Der schon traditionelle Flohmarkt der katholischen Kirchengemeinde Neckartenzlingen fällt in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie aus (wir berichteten). Bisher wurden verschiedene soziale Projekte aus den Erlösen der Flohmärkte finanziell (Hilfe zur Selbsthilfe) unterstützt. Damit dies auch in diesem Jahr der Fall sein kann, sind Spenden notwendig, denn die ausgewählten Projekte bedürfen dringend weiterer Unterstützung, so das Flohmarktteam. Jeder gespendete Euro komme auch dort an, wird versichert. Bankverbindung: Kath. Kirchengemeinde Neckartenzlingen, IBAN DE63 6115 0020 0048 5015 23, SWIFT-BIC: ESSLDE66XXX; Stichwort „Flohmarkt“.