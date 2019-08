Spenden werden verdoppelt

(pm) Aus Anlass des Internationalen Tags der Wohltätigkeit verdoppelt die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen am Donnerstag, 5. September, wieder Spenden auf der Spendenplattform gut-fuer-den-landkreis-esslingen.de. Ab 10 Uhr werde jede Spende bis 100 Euro verdoppelt. Dafür stelle das Kreditinstitut 10 000 Euro zur Verfügung, teilt die Bank in einer Pressemitteilung mit.

Auf gut-fuer-den-landkreis-esslingen.de können Spender ihren Favoriten aus knapp 400 Projekten im Landkreis Esslingen auswählen. Soziale Projekte, die sich bisher nicht auf der Spendenplattform registriert haben, können dies unter der genannten Adresse tun und so an der Aktion am 5. September teilnehmen.

Unterstützung bei der Registrierung gibt es unter support@betterplace.org. Die Nutzung der Spendenplattform ist kostenlos.