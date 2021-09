Schwerpunkte

Spende von 6500 Euro für DRK und DLRG in Beuren und Neuffen

30.09.2021 05:30, — E-Mail verschicken

BEUREN. Die Digitallifecare GmbH spendet insgesamt 6500 Euro an die DLRG-Ortsgruppe Neuffen-Beuren und die DRK-Bereitschaft Neuffen. Mit der Spende soll den Rettungsorganisationen für ihr Engagement zur Bekämpfung der Corona-Pandemie gedankt werden, betonten Mario Kuhn und Jannik Wiedemann, die zwei Geschäftsführer der Digitallifecare. Von Beginn an seien DLRG und DRK für die Bürger aktiv gewesen – als Einkaufsunterstützung, im Katastrophenschutz und bei der Durchführung von Schnelltests. Dietmar Hauff (DRK) und Tim Reeth (DLRG) freuten sich über die großzügige Unterstützung der Digitallifecare, die als Digitalisierungsunternehmen selbst im Gesundheitswesen aktiv ist. Ein Anteil von 2000 Euro geht an die DLRG, die die Summe direkt weiterleitet an den Förderverein Schwimmhalle Neuffener Tal. pm Foto: pm