Spende für Neckartailfinger Ersthelfer

27.11.2019 05:30

Eine Spende über 1000 Euro konnte vor Kurzem die Freiwillige Feuerwehr Neckartailfingen entgegennehmen. Beim Vereinswettbewerb der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen gewannen die Ersthelfer der Feuerwehr 500 Euro. Weitere 500 Euro erhielten die Lebensretter durch einen Spendenwettbewerb anlässlich des Weltspartags. „Wir unterstützen gerne die Helfer vor Ort der Feuerwehr, weil sie Menschen in schwierigen, oft lebensbedrohlichen Situationen helfen“, sagte Andreas Niebling, Filialleiter der Kreissparkasse Neckartailfingen, bei der Übergabe im Feuerwehrhaus. „Wir sind auf Spenden angewiesen, um die Kosten für unser Rettungsfahrzeug und Material zu decken“, so Sebastian Kurz. Die Unterstützung der Kreissparkasse und die hohe Spendenbereitschaft der Bevölkerung seien eine große Wertschätzung der ehrenamtlichen Arbeit der Feuerwehr. Aufgrund der geografischen Lage sei in Neckartailfingen der Rettungsdienst oft erst nach 15 bis 20 Minuten vor Ort. Für die Erstversorgung sind bei der Feuerwehr Neckartailfingen rund um die Uhr eine Ärztin, zwei Notfallsanitäter und sieben Feuerwehrsanitäter tätig. Jährlich werden sie zu 120 bis 140 örtlichen Einsätzen gerufen. Das Foto zeigt von links Jörg Löffler, Andreas Kuhn, Sebastian Kurz und Filialleiter Andreas Niebling. pm