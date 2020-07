Schwerpunkte

Spende für Ersthelfer

15.07.2020 05:30, — E-Mail verschicken

NECKARTAILFINGEN (pm). Vor Kurzem konnten die First Responder der Feuerwehr Neckartailfingen eine Spende in Empfang nehmen. Nicole Kunze, Teamleiterin bei ProWin, überreichte den Spendenscheck in Höhe von 500 Euro. Das Unternehmen unterstützt dabei die wichtige Arbeit der Ersthelfer. In Baden-Württemberg ist vorgeschrieben, dass zwischen dem Eingang der Notfallmeldung in der Leitstelle und dem Eintreffen des Rettungsdienstes am Einsatzort „möglichst nicht mehr als zehn, höchstens 15 Minuten“ vergehen dürfen. Für die Anfahrt nach Neckartailfingen benötigt ein Rettungswagen aus Nürtingen oder Filderstadt jedoch meistens länger als zehn Minuten. Im Falle eines Schlaganfalls, Herzinfarkts oder bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand können dadurch wichtige Minuten verloren gehen. Die ehrenamtlichen Feuerwehrleute überbrücken diese Zeit mit Erstmaßnahmen, erklärt Sebastian Kurz. Vor drei Jahren wurde die Spendenaktion für die Ersthelfer in Neckartailfingen ins Leben gerufen. Bereits nach einem Jahr konnte die Gemeinde ein Fahrzeug für die Ersthelfer-Einsätze rein aus den Spenden finanzieren. Zusätzlich ist jeder Helfer mit einem Notfallrucksack und einem Frühdefibrillator ausgestattet. Im vergangenen Jahr wurde die Feuerwehr zu 128 medizinischen Notfällen in Neckartailfingen gerufen.