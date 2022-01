Schwerpunkte

Spende für die Kleinschwimmhalle

18.01.2022

Den Förderverein Schwimmhalle Neuffener Tal erreichte eine weitere Spende für den Erhalt der Kleinschwimmhalle in Beuren. Das Sporthaus Krämer in Nürtingen überreichte jetzt einen Scheck über 1000 Euro. Die Kleinschwimmhalle sei eine wichtige Einrichtung, so Geschäftsführer Erhard Krämer. Für die Menschen sei es enorm wichtig, in Bewegung zu bleiben und sich sportlich zu betätigen. Das Foto zeigt von links Kai Schneider vom Förderverein, Erhard Krämer und Kurt Diez vom Förderverein. pm Foto: pm