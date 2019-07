Spende für die Bergwacht

Kürzlich übergaben der Vorstand des DC Hohenneuffen Martin Heber, des DGCW Neidlingen Michael Limbächer und Martin Lauk vom Vorstand der Abteilung Alpin- und Radsport des TV Bissingen dem Vertreter der Bergwacht Ralf Wurster einen Spendenscheck. Noch nie hätten sie sich so leicht von Geld getrennt, so Martin Heber. In all den Jahren, in denen die drei Vereine nun den Startplatz Nord über Beuren am Hohenneuffen gemeinsam betreiben, lernten sie die Hilfsbereitschaft, die Kompetenz und die Zuverlässigkeit der Bergwacht schätzen und achten. Auch wenn es allen Beteiligten am liebsten wäre, man bräuchte sie nicht. Mit der Spende möchten die Vereine sich im Namen ihrer Mitglieder bei allen Ehrenamtlichen für die häufige und vielfältige Hilfe bedanken. Das Bild zeigt von links: Michael Limbächer, Ralf Wurster, Martin Heber und Martin Lauk. pm