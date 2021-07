Schwerpunkte

Neue Kreisvorsitzende: SPD wählt Doppelspitze

26.07.2021 05:30, Von Thomas Krytzner — E-Mail verschicken

Barbara Fröhlich und Simon Bürkle heißen die neuen Kreisvorsitzenden der Sozialdemokraten im Landkreis Esslingen. Die Doppelspitze soll sich als Team ergänzen. Michael Beck wurde verabschiedet.

Weil sich der bisherige Kreisvorsitzende Michael Beck (rechts) nach sechs Jahren von der Führungsspitze der SPD im Landkreis zurückzog, wählten die Genossen mit Barbara Fröhlich und Simon Bürkle (links) erstmals eine Doppelspitze zum Kreisvorsitz. Foto: Krytzner

AICHTAL-GRÖTZINGEN. 61 stimmberechtigte Parteimitglieder und 14 Gäste trafen sich am Samstag in der Aichtaler Mehrzweckhalle zum Kreisparteitag. Seit der Corona-Pandemie war dies die erste Versammlung, die nicht online ablief. Für die Parteigenossen war klar: Beim diesjährigen Parteitag stehen bedeutende Veränderungen an der Parteispitze an. Auslöser dafür war der angekündigte Rückzug des bisherigen Kreisvorsitzenden Michael Beck. Er hatte die Geschicke der SPD im Landkreis Esslingen in den vergangenen sechs Jahren geleitet und trat nun offiziell von seinem Amt zurück. Die Stimmberechtigten wählten nun gleich zwei Kreisvorstände: Barbara Fröhlich und Simon Bürkle führen die Sozialdemokraten während der nächsten beiden Jahre.