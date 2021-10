Schwerpunkte

SPD-Senioren blickten zurück

22.10.2021 05:30

Die SPD 60+ wählte den Kreisvorstand Esslingen.

PLOCHINGEN. Am 13. Oktober wurde turnusgemäß nach zwei Jahren wieder ein Kreisvorstand gewählt. Zur Wahl haben sich alle bisherigen Mitglieder wieder gestellt. Die Vorsitzende Beate Schweinsberg-Klenk berichtete von den vergangenen zwei Jahren. Corona hat zwar einiges durcheinandergewirbelt, denn die Gesundheit stand im Vordergrund.

Trotzdem wurden einige Runde Tische und auch öffentliche Veranstaltungen durchgeführt. Stellvertretend hier: „Armut und Wohnungsnot in Esslingen“ mit der Heimstatt, „Expedition Arktis“ mit Solveig und Klaus Hummel, „Außenpolitik in schwierigen Zeiten“ mit Nils Schmid. Viele haben sich im Wahlkampf aktiv beteiligt und waren bei den Veranstaltungen mit Hubertus Heil und Olaf Scholz.

Der Bus des SPD-60+-Bundesvorstands machte einen Halt in Kirchheim. In diesem Jahr gibt es noch vier Veranstaltungen. Die Bundestagswahl 2021 im Kreis und Bund wurde von Michael Wechsler und Barbara Sinner-Bartels in einem Überblick dargestellt. „Wir haben die Wahl gewonnen“, sagte Michael Wechsler. „Was waren die Gründe für den Wahlsieg?“ in Kurzform: Frühe Festlegung auf den Kanzlerkandidaten Olaf Scholz. Er war der Fels in der Brandung in der Coronakrise.