SPD-Ortsverein Frickenhausen bestätigt Rahlfs

28.10.2022

SPD-Ortsverein Frickenhausen und Großbettlingen fordert einen Bundesparteitag zum Thema Friedens- und Sicherheitspolitik

FRICKENHAUSEN/GROSSBETTLINGEN. Auf seiner Mitgliederversammlung, die vor Kurzem in Großbettlingen stattfand, hält der SPD-Ortsverein darin fest, es gelte gerade in kriegerischen Zeiten friedensfähig zu bleiben. „Die SPD muss sich wieder auf ihre Tradition, auf das Erbe von Willy Brandt und Erhard Eppler besinnen“, heißt es in dem Antragstext zu einem friedens- und sicherheitspolitischen Bundesparteitag.

„Die SPD muss sich gerade jetzt wieder friedenspolitisch positionieren, was in den letzten 30 friedlichen Jahren nicht nötig erschien. Die politische Lage hat sich angesichts des kriegerischen Überfalls Putins auf die Ukraine dramatisch verändert“, betonte der Vorsitzende des Ortsvereins, Sven Rahlfs, in der Diskussion um den Antrag.

Die SPD-Mitglieder aus Frickenhausen und Großbettlingen sind demnach der Auffassung, es bedürfe sozialdemokratischer Initiativen zur Rüstungskontrolle, Abrüstung und ein atomwaffenfreies Europa für eine zukunftsfähige Friedenspolitik. Deutsche internationale Politik müsse demnach eine Linie verfolgen, Konfrontationen zu vermeiden oder abzubauen und unterschiedliche Interessen und Positionen auszugleichen und zusammenzuführen.