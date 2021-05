Fußball: Vereine fordern von den Profis einen Solidaritätsbeitrag – Der Bezirkstag wählt Rainer Veit wieder zum VorsitzendenDie Vereine im Fußballbezirk Neckar-Fils gehen in die Offensive. Beim Bezirkstag, der am Freitagabend erstmals in virtueller Form über die Bühne gegangen ist, haben die…

Mehr