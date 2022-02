Schwerpunkte

Spatenstich für neues Pflegeheim Maisch in Großbettlingen

14.02.2022 05:30, Von Kirsten Oechsner — E-Mail verschicken

Spatenstich für das neue Pflegeheim Maisch in Großbettlingen: Der Neubau wird 75 Pflegeplätze haben. Grund für den Umzug aus der Ortsmitte auf die grüne Wiese sind neue gesetzliche Vorschriften für die Zimmer.

Eine lange Planungsphase endet mit dem Spatenstich fürs neue Pflegeheim Maisch, darüber freuen sich von links: Uwe Maisch, Bürgermeister Christopher Ott, Timo Maisch, Architekt Andreas Schober, Geschäftsführer Frank Sulz, Heimleiterin Lisa Korel und Karl-Heinz Wurster von der ausführenden Baufirma. Foto: Oechsner

GROSSBETTLINGEN. Raus aus der Ortsmitte und rauf auf die noch grüne Wiese am Rand von Großbettlingen: Mit dem offiziellen Spatenstich endete am Freitag eine lange Planungsphase und begann die Bauzeit für das neue Pflegeheim Maisch. Endlich, wie Geschäftsführer Frank Sulz unterstrich: „Wir sind an einem lang erwarteten Punkt angelangt“, erklärte er. „Die Baufirmen scharren bereits mit den Hufen.“ Ab dem heutigen Montag werden auf dem 60 Ar großen Areal an der Ecke Heerweg und Scheidwasenstraße Bagger dominieren und wenn das Wetter mitspielt, soll es bereits in etwa zwei Wochen mit den Rohbauarbeiten losgehen.