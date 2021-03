Schwerpunkte

Sonder-Testaktion am Karfreitag in Kohlberg

31.03.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Gemeinde Kohlberg bietet zusätzliche Corona-Tests in der Kelter an

KOHLBERG (der). Um einer weiteren Ausbreitung von Covid-19 besonders im privaten Bereich entgegenzuwirken, bietet die Gemeinde Kohlberg auf Initiative des Musikvereins und in Kooperation mit der Freiwilligen Feuerwehr ergänzend zu den bereits bestehenden Testangeboten kostenlose Coronatests in der Kelter an. Im Hinblick auf die Osterfeiertage findet der erste Termin am Karfreitag, 2. April, von 13 bis 18 Uhr in der Kelter statt.

Kohlberger Bürger können ohne Voranmeldung zur Kelter kommen. Dabei müssen die Abstandsregeln eingehalten und eine FFP2/KN95-Maske getragen werden. Eine einfache Maske reicht beim Testen nicht.

Ein Hintergrund des Termins ist, dass zwar derzeit nur ein aktiver Fall von Corona in der Gemeinde bekannt ist, aber am Montag aufgrund eines Schnelltestergebnisses eine ganze Schulklasse vorsorglich nach Hause geschickt werden musste. Die Bestätigung durch den PCR-Test stand gestern noch aus.