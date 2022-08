Schwerpunkte

Sommerserie in Grötzingen: Charmantes Örtchen im Dornröschenschlaf

23.08.2022 05:30, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

Sommerserie „Ganz nah dran – wir kommen zu Ihnen“: Eine gute Nahversorgung, ein breites Sportangebot und eine historische Altstadt – Aichtals größter Stadtteil Grötzingen hat einiges zu bieten, doch gibt es auch viel Potenzial, das bisher nicht genutzt wird.

Rund um die Mehrzweckhalle gibt es zahlreiche weitere Sportangebote in Grötzingen.

AICHTAL-GRÖTZINGEN. Am Mittwochmittag ist nicht viel los auf der Kreuzung Harthäuser Straße und Hindenburgstraße in Grötzingen. Die Bar neben dem Hindenburgplatz ist geschlossen, die Stühle wurden draußen aufeinandergestapelt und in die Ecke gestellt. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite sitzt eine Frau vor ihrem Laden und macht eine Zigarettenpause. Kunden sind keine da.