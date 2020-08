Schwerpunkte

Sommerrallye für Kinder im Aichtal

22.08.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Mit Beginn der Sommerferien startete in Aichtal die Sommerrallye der evangelischen Kirchen. An acht ganz unterschiedlichen Stationen in den drei Stadtteilen gibt es vieles rund um das Thema Schöpfung zu entdecken. Ob Säen und Ernten, Mensch und Tier, die vier Elemente oder einfach nur genießen und der eigenen Kreativität freien Lauf lassen – jede Station hat ihre eigenen Reize. Rätsel, Spiele und Aktionen führen zu einem Lösungsbuchstaben an jeder Station und am Ende zu einem Lösungswort. Die Stationen können alle an einem Tag oder jeweils einzeln besucht werden. Nähere Informationen zur Rallye gibt es unter www.ev-kirche-aich-neuenhaus.de oder www.evkirchegroetzingen.de. Foto: pm