Solidarisches Zusammenleben im Wohnprojekt in Nürtingen

17.04.2021

Bilanz nach erstem Jahr eines bunten Wohnmodells im Nürtinger Enzenhardt – Begegnung auch in Pandemie-Zeiten ermöglicht

Seit gut einem Jahr besteht das inklusive, genossenschaftliche Wohnprojekt der Oekogeno Win eG im Nürtinger Enzenhardt. Die 75 Bewohnerinnen und Bewohner unterschiedlicher Generationen, mit und ohne Behinderung, haben den Schritt zu einer neuen Form des Wohnens und Zusammenlebens gewagt und bereuen diesen nicht.

Corona machte es notwendig: Abstimmung im Innenhof des inklusiven Wohnprojekts Foto: hw

(we/sp) Corona hat es bis heute nicht geschafft, die Bewohnerschaft von ihrem Weg abzubringen. „Eine lebendige Nachbarschaft und Kommunikation findet in unserem Wohnprojekt an jeder Ecke statt. Eben mal schnell den Müll runterbringen geht nicht, ein Gang durch das Haus kann schon mal länger dauern. Das macht das Zusammenleben aus: unterschiedlichen Menschen zu begegnen, gerade in diesen Pandemie-Zeiten, natürlich mit Maske und Abstand, zu fragen, wie es geht, zuhören und irgendeine neue Idee ausdenken. Quasi ,Bürgerengagement in den Hausschuhen‘, so ist das hier bei uns“, erzählt eine der Bewohnerinnen.