Schwerpunkte

So werden Zuckerhasen gemacht

19.04.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Am Karsamstag und am Ostersonntag drehte sich im Freilichtmuseum Beuren alles um das Gießen von Zuckerhasen. Die Zuckerbäckerfamilie Waldmann stellt die süßen roten Hasen und Karamellhasen handwerklich her. Die Besucher des Museums hatten an beiden Tagen Gelegenheit, bei der Herstellung der Leckereien zuzuschauen. Das Interesse war groß. red Foto: Einsele