So sieht Zukunft nicht aus

Unterensingen ist eine Gemeinde, die bei jungen Familien sehr beliebt ist. Das zeigt sich unter anderem daran, dass kurz nach der Einweihung des Kindeums wegen steigender Kinderzahlen der Bau einer neuen Kita nötig wurde. Der Charme von Unterensingen liegt darin, dass die Gemeinde im Stuttgarter Speckgürtel, besser, als Teil der Metropolregion, mit den Vorteilen einer intakten Dorfgemeinschaft aufwarten kann: Eine große Vereinsfamilie, man kennt sich im Flecken noch. Das möchten viele genießen - sehr viele. Immobilien in Unterensingen, von wo aus man mit Rad oder Bus in wenigen Minuten an der S-Bahn ist, aber gleichzeitig die Kinder unbesorgt auf die Straße lassen kann, gehen weg wie warme Semmeln. Die Gemeinde profitiert natürlich, denn ein wesentlicher Teil ihrer Einnahmen besteht aus Einkommenssteueranteilen der Bewohner. Und wer sich heutzutage noch ein Einfamilienhaus leisten kann, ist auf der Einkommensskala nicht ganz unten angesiedelt. Nicht nur in Unterensingen spiegelt sich das in der städtebaulichen Entwicklung wider. Die Gemeinden möchten sich genau diese Leute holen. Außen werden ausufernde Siedlungen mit Einfamilienhäusern geplant, die allem widersprechen, was das Gebot der Stunde ist: Verdichtung statt Versiegelung. Das neue Quartier hätte etwas anderes sein können, nämlich ein Zugeständnis an die zunehmende Verstädterung. An Menschen, die gerne in guten Geschosswohnungen leben. Insofern ist die Bezeichnung „Kasernen“, die in der Sitzung fiel, für die dort geplanten Mehrfamilienhäuser etwas diskriminierend. Denn die Wohnungen dort werden auch ihren Preis haben. An sozialen Wohnungsbau wurde überhaupt nicht gedacht, obwohl immer wieder vonseiten der Verwaltung betont wird, wie schwierig es ist, von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen unterzubringen. Eigentlich sollte die Landesbauordnung angesichts der Wohnungsnot einen gewissen Prozentsatz Wohnungen mit Sozialbindung vorschreiben. Stattdessen hat der Paragraf 13b, der den Gemeinden eine vereinfachte Ausweisung von Baugebieten ermöglicht, dazu geführt, dass überall neue Einfamilienhaussiedlungen entstehen. Die „Mittlere Braike“, nicht nach 13b geplant, hätte ein Stück mutiger, moderner Städtebau werden können, stattdessen können sich einige wenige Wohlhabende, die die Gemeindekassen füllen, den Traum vom Haus im Grünen erfüllen.