Am ersten Tag des Tankrabatts wurde ein großer Andrang vor den Zapfsäulen befürchtet. Obwohl die Preise tatsächlich deutlich sanken, blieb dieser jedoch aus. Da mancherorts Reserven an Benzin vorhanden sind, könnte der Sprit in den kommenden Tagen noch günstiger werden. NÜRTINGEN. Seit dem 1. Juni…

