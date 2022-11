Schwerpunkte

So funktioniert der Blumenautomat in Frickenhausen

02.11.2022 15:29, Von Kai Müller — E-Mail verschicken

Seit einer Woche gibt es in der Filiale von Blumen Höfle in Frickenhausen auch einen Strauß außerhalb der Öffnungszeiten. „Es ist ein Pilotprojekt“, erklärt Geschäftsführer Frank Höfle. Nicht nur bei jungen Leuten stößt das Angebot auf großen Zuspruch.

Blumen-Höfle-Mitarbeiterin Jenny Failenschmid vor dem Blumenautomaten in Frickenhausen. Foto: Müller

FRICKENHAUSEN. Die Blumen vergessen und alle Läden haben schon geschlossen? Da schießt nicht nur bei manchem Mann der Blutdruck in die Höhe. Seit Kurzem gibt es zumindest einen Helfer in der Not in Frickenhausen. Dort hat die Gärtnerei Blumen Höfle in ihrer Filiale an der Ziegeleistraße 1 einen Blumenautomaten installiert. „Ich habe schon ein Weilchen damit geliebäugelt“, erzählt Geschäftsführer Frank Höfle.