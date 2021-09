Schwerpunkte

Smartphone trifft Keltenschwert: Filmprojekt wurde in Erkenbrechtsweiler gedreht Premiere in Metzingen

09.09.2021

Ein außergewöhnliches Filmprojekt über die Keltenzeit und den Heidengraben feiert nächste Woche in Metzingen Kinopremiere. Die Initiative ging vom Verein FAKT in Erkenbrechtsweiler aus.

Im Rahmen eines Workshops „Junge Kelten“ wurde der Film „Das Zeitenrad“ gedreht. Premiere ist am 17. September. Foto: Huber

ERKENBRECHTSWEILER/METZINGEN. Über ein halbes Jahr lang arbeitete eine Gruppe von Jugendlichen aus der Region am Heidengraben an einem Kurzfilm über die Keltenzeit. Am Freitag, 17. September, wird das fünfzehnminütige Werk mit dem Titel „Das Zeitenrad“ nun im Luna Filmtheater in Metzingen uraufgeführt. Die jungen Filmschaffenden sowie einige der Dozentinnen und Dozenten werden durch den Abend führen.