Schwerpunkte

Sitzungsgelder für Kleinschwimmhalle in Beuren gespendet

07.07.2021 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Der Beurener Gemeinderat übergibt einen Scheck über 5000 Euro an den Förderverein der Kleinschwimmhalle

Einstimmige Entscheidungen sind beim Gemeinderat in Beuren nichts Außergewöhnliches. Nun gab es aber auch keine Gegenstimme, als es um den eigenen Geldbeutel ging. Ohne Ausnahme hat das Gremium die Sitzungsgelder für die Sanierung der Kleinschwimmhalle gespendet. 5000 Euro sind dabei zusammengekommen.

Einstimmige Entscheidung des Gemeinderats Beuren: Die Sitzungsgelder werden an den Förderverein Schwimmhalle Neuffener Tal gespendet. Foto: Holzwarth

BEUREN. Eine halbe Stunde vor der Gemeinderatssitzung am Montagabend haben sich die meisten der 14 Mitglieder des Gremiums zusammen mit Bürgermeister Daniel Gluiber vor der Kleinschwimmhalle in Beuren getroffen. Das Hallenschwimmbad soll für kalkulierte Kosten von 5,232 Millionen Euro generalsaniert werden. Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat einen Zuschuss von drei Millionen Euro aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ in Aussicht gestellt. Nun sammelt der Förderverein Schwimmhalle Neuffener Tal Spenden, um möglichst viel der noch fehlenden Summe zusammenzubekommen.