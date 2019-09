Sightseeingtour mit Bürgermeisterin

06.09.2019, Von Volker Haußmann — E-Mail verschicken

„Unterwegs in . . . “: Am informativen Spaziergang durch Neckartenzlingen nahmen circa 50 Interessierte teil

Die Neckartenzlinger nehmen regen Anteil am Geschehen in ihrer Gemeinde. Das zeigte am Mittwoch die große Resonanz auf das Angebot unserer Zeitung zu einem Ortsrundgang mit Bürgermeisterin Melanie Braun. Etwa 50 Interessierte hatten sich am späten Nachmittag beim Rathaus eingefunden und waren kurz darauf gemeinsam „unterwegs in Neckartenzlingen“.

Bürgermeisterin Melanie Braun war eine gefragte Gesprächspartnerin.

NECKARTENZLINGEN. Es ist ja nicht so, dass es in der Neckar-Erms-Gemeinde an Mitmachaktionen für Bürgerinnen und Bürger fehlen würde. Auch in der Gemeinderatssitzung kann man sich in der Bürgerfragestunde zu Wort melden. Aber zwanglos mit der Bürgermeisterin durch den Ort zu schlendern und das eine oder andere, das einem auf der Seele liegt, zu fragen, das ist dann doch etwas ganz anderes. Die Resonanz auf unser Mitmach-Angebot „Unterwegs in . . . “, das zum Abschluss der Sommerserie in Neckartenzlingen stattfand, war dementsprechend groß. Um die 50 Neckartenzlinger kamen am Mittwoch bei idealem Spätsommerwetter zum Treffpunkt am Rathaus.