Senioren vermissen Bus in der Vorstadt von Neckartailfingen

18.08.2022 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Zwei Monate lang müssen einige ältere Bewohner von Neckartailfingen, die nicht Auto fahren, zum Einkaufen lange Wege zu Fuß gehen. Die Busse halten während der Baustellenzeit in der Bahnhofstraße nur an der Schule an. Mangels Bürgerbus sieht Bürgermeister Gogel aktuell keine Handlungsmöglichkeit.

Die am 1. August gestarteten Bauarbeiten gehen zügig voran. Vor dem 1. Oktober kann aber kein Bus durch die Vorstadt fahren.

NECKARTAILFINGEN. Seit dem 1. August ist die Bahnhofstraße, die Hauptdurchgangsstraße in der Vorstadt in Neckartailfingen, komplett für den Verkehr gesperrt. Die Fahrbahnschäden haben die Erneuerung der Fahrbahn notwendig gemacht. Bei dieser Gelegenheit werden an der Bahnhofstraße die zwei Bushaltestellen an der Schillerstraße und an der Eichendorffstraße barrierefrei mit Buskap-Steinen umgebaut. Für die Autos der Anwohner gibt es zwar eine Umleitung über die parallel verlaufende Gartenstraße. Die Straßenführung ist für die Linienbusse jedoch zu eng. Das haben die Busunternehmer der Gemeinde direkt mitgeteilt. Daher fahren die Linien 188, 188A, 189 und 189A die Haltestellen Eichendorffstraße und Schillerstraße bis zum 30. September nicht mehr an. Die zur Vorstadt nächstgelegene Bushaltestelle befindet sich nunmehr an der Liebenauschule.