Selbst die Liebe braucht Geduld

14.04.2021 05:30, Von Johannes Aigner

Lore und Berthold Failenschmid aus Altdorf feiern heute diamantene Hochzeit

Lore und Berthold Failenschmid kennen sich schon seit Kindestagen. Sie gingen zur selben Schule, wurden in derselben Kirche konfirmiert und nahmen beide rege am Vereinsleben des TSV Altdorf teil. Was bereits lange währte, wurde dann auch endlich gut: Auf einem Vereinsausflug verliebten sie sich ineinander. Heute feiern die beiden ihren 60. Hochzeitstag.

Lore (81) und Berthold (83) Failenschmid feiern heute ihre diamantene Hochzeit. Foto: Privat

ALTDORF. „Jede Hast schadet der Liebe“, wusste schon Peter Härtling. Doch wenn man sie geduldig walten lässt, ist sie dafür umso stärker. Lore und Berthold Failenschmid sind der lebende Beweis dafür: Sie lernten sich zwar bereits „im Kindergarten“ kennen und begleiteten sich ihr ganzes Leben, wie Berthold Failenschmid erzählt; doch bis es zwischen ihnen funkte, sollte noch etwas an Zeit vergehen.