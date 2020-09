Schwerpunkte

Sein Bischof im Kongo hat ihn gerufen

26.09.2020 05:30, Von Peter Dietrich — E-Mail verschicken

Nach gut sieben Jahren verlässt Pfarrer Achille Mutombo-Mwana die Seelsorgeeinheit Hohenneuffen

Als im März 2013 Pfarrer Achille Mutombo-Mwana ins Neuffener Tal kam, war das für die Gläubigen eine große Umstellung. Doch die Katholiken in der Seelsorgeeinheit Hohenneuffen entdeckten bald, was für einen menschennahen Seelsorger sie da bekommen hatten. Nun müssen sie ihn wieder gehen lassen.

Pfarrer Dr. Achille Mutombo-Mwana verlässt die Seelsorgeeinheit Hohenneuffen, auf ihn warten neue Aufgaben. Foto: Dietrich

Eigentlich müsste es Dr. Dr. Achille Mutombo-Mwana heißen, denn er hat gleich zweimal promoviert, in Theologie und Philosophie, und das beides in deutscher Sprache. Doch der bescheidene Priester, Jahrgang 1958, legt darauf keinen Wert: „Das sind doch nur zwei Buchstaben“, sagt er. Am 15. Oktober, genau am 37. Jahrestag seiner Priesterweihe, geht sein Dienst in der Seelsorgeeinheit Hohenneuffen mit ihren zehn Orten und vier Kirchen zu Ende. Wenn alles Nötige erledigt ist, wird er zurück in die Demokratische Republik Kongo fliegen. Ab 1971 hieß die ehemalige belgische Kolonie eine Zeitlang Republik Zaire, sie sollte nicht mit der Republik Kongo weiter westlich verwechselt werden, der früheren französischen Kolonie.