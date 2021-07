Schwerpunkte

Schwimmhallen- Haustürenaktion

06.07.2021

Förderverein der Kleinschwimmhalle informiert an der Tür

BEUREN (pm). Die Kleinschwimmhalle in Beuren ist nach 50 Jahren intensiver Nutzung dringend sanierungsbedürftig. Nach einem Bundeszuschuss bleibt die Restsumme von 2,5 Millionen Euro bisweilen aber offen. Um über die Situation und den Bedarf einer Schwimmhalle zu informieren und um weitere Unterstützung zu gewinnen, plant der Förderverein Schwimmhalle Neuffener Tal im Juli und August nun eine großangelegte Haustürenaktion im gesamten Neuffener Tal. Einfach mal wieder ins Gespräch kommen und alle aktuellen Informationen möglichst breit streuen – darum soll es in der kommenden Haustürenaktion hauptsächlich gehen. Denn ein persönlicher Austausch zum Thema „Kleinschwimmhalle“ war vielmals, bedingt durch geschlossene Schwimmhallen, ausgefallene Trainings und verschobene Veranstaltungen, gar nicht möglich. Die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer aus allen Kommunen des Neuffener Tals informieren jeweils vor Ort über den aktuellen Zustand der letzten Schwimmhalle in der näheren Umgebung.