„Schwangere kommen mit dem Esel“

11.10.2019, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

Die Frickenhäuser Ärztin Dr. Antonie Bäuerle ist schockiert über die medizinische Versorgung in Gambia und beschließt zu helfen

Angesichts der katastrophalen medizinischen Situation in Gambia ruft die Frickenhäuser Ärztin Antonie Bäuerle zusammen mit dem AK Asyl Frickenhausen ein Hilfsprojekt ins Leben. In einer landkreisübergreifendem Aktion werden medizinisches Material gesammelt und Fachpersonal ausgebildet.

Oft kommen schwangere Frauen auf solchen Eselskarren ins Krankenhaus.

FRICKENHAUSEN. Es geschieht ganz zufällig, dass Antonie Bäuerle bei ihrer ersten Gambia-Reise im Jahr 2017 ein Krankenhaus in dem westafrikanischen Land besucht. „Wir waren mit Mitgliedern von verschiedenen Asyl-Arbeitskreisen in der Region dort. Einem Mitglied unsere Gruppe ging es schlecht, also mussten wir in eine Klinik.“