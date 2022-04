Schwerpunkte

Schwalbenprojekt im Kreis Esslingen wird fortgesetzt

Das Stadtmuseum Nürtingen und der Solawi-Hopfenhof der Familie Traub wurden vom Nabu als „Schwalbenfreundliches Haus“ ausgezeichnet.

Christine Burgey (rechts) übergibt die Nabu-Urkunde an Melina Wießler. Foto: pm

NÜRTINGEN/NECKARTAILFINGEN. „Unsere Wohnung könnte überhaupt nicht freundlicher liegen. Weißt, auf dem freyen Platz vor der Kirche wo die Schwalben herumfliegen . . .“ Dieses Zitat fand Melina Wießler, Leiterin des Stadtmuseums Nürtingen in einem Brief Mörikes von 1826. Damals waren Schwalben in der Altstadt noch eine Selbstverständlichkeit. Heute gibt es dort lediglich sechs Kunstnester an der Rückseite des Technischen Rathauses. Umso mehr freut sich Melina Wießler, dass es am Stall neben dem Stadtmuseum inzwischen wieder eine immer größer werdende Mehlschwalbenkolonie gibt. 2019 waren dort vom Bauhof und der Naturschutzbund-Gruppe Nürtingen und Umgebung 32 Kunstnester angebracht worden, von denen zwei gleich im ersten Jahr von den Schwalben angenommen wurden.