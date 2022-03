Schwerpunkte

Schwäbisches Hanami 2022

11.03.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Im „Schwäbischen Streuobstparadies“ wird dem Frühjahr entgegengefiebert. In der größten zusammenhängenden Streuobstlandschaft Europas finden ab April unter dem Motto „Schwäbisches Hanami“ (japanisch = Blüten betrachten) wieder zahlreiche Veranstaltungen zur Obstbaumblüte statt. Die ortsansässigen Vereine, Museen, Betriebe und Kommunen der sechs Landkreise haben Wanderungen, Blütenfeste, Kochkurse, Kinderaktivitäten und andere Angebote zusammengetragen, um diese Jahreszeit zu erleben. Zur Veranstaltungsreihe, die seit Vereinsgründung im Jahr 2012 alljährlich stattfindet, erschien Mitte Januar eine umfassende Broschüre mit vielen Veranstaltungen, die zum Rausgehen, Erleben und Mitmachen einladen. Die Broschüre „Schwäbisches Hanami 2022“ liegt in zahlreichen Rathäusern, Landratsämtern, Tourist-Informationen, Museen und Hofläden in der Region aus und kann bei der Geschäftsstelle des Vereins Schwäbisches Streuobstparadies kostenlos angefordert werden. Alle Veranstaltungen sind auf der Internetseite www.streuobstparadies.de. Damit keinem die „paradiesischen Blütenträume“ entgehen, startet der Verein Schwäbisches Streuobstparadies ab Mitte März seinen Blüten-Ticker. Auf der Internet- und der Facebook-Seite www.facebook.com/SchwaebischesStreuobstparadies/ wird es tagesaktuelle Fotos von Apfel-, Kirschen- und Birnenknospen sowie -blüten geben. pm