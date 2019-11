Schulterschluss mit Neuhausen

27.11.2019 05:30, Von Rudi Fritz

Der Wolfschlüger Gemeinderat debattierte über den Haushalt, den Verkehr und den Gemeindewald – Anerkennung für Blutspender

Die Generaldebatte um den Haushaltsplan der Gemeinde Wolfschlugen und die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe für 2020 standen am Montagabend im Mittelpunkt der Gemeinderatssitzung. Die von den Fraktionen eingebrachten Anträge werden nun in den Haushaltsplan, der am 16. Dezember verabschiedet werden soll, eingearbeitet.