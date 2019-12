Schützen geehrt

NEUFFEN (pm). Kürzlich feierten die Neuffener Schützen in der Schützenhaus-Gaststätte ihre Jahresfeier. Die Gäste wurden nach einer kurzen Ansprache der Vorstände mit einem kurzweiligen Programm unterhalten. So wurden über den Abend hinweg über die Leinwand Bilder und Videos des zurückliegenden Schützenjahres gezeigt, zum Beispiel über den Vereinsausflug ins Technik-Museum Sinsheim, über Arbeitsdienste an der Anlage, die Vereins-Schrottsammlung in Neuffen, das 50. Königsschießen, die Teilnahme am Esel-Hock im neuen Vereinszelt mit Lichtgewehren und vieles andere. Auch ein Rundflug über den Albrand, die Schießanlage, den Hohenneuffen und die Burg Teck war zu bestaunen. Weiter fand auch ein Reaktions- und Geschicklichkeitsspiel mit neuer computergestützter Technik für Lichtpistolen und -gewehre großen Anklang. Höhepunkt der Veranstaltung war jedoch die Ehrung langjähriger Mitglieder. Folgende Mitglieder wurden für 60-jährige Mitgliedschaft geehrt: Hermann Diez, Josef Fabrik, Werner Gras, Dieter Grosse, Wilhelm Nagyszombaty, Gernot Prinz, Horst Schäfer.