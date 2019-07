Schnelles Internet für Bempflingen

05.07.2019, Von Jürgen Holzwarth — E-Mail verschicken

Gestern fiel der Startschuss für den Glasfaserausbau – Bis Ende des Jahres soll der schnelle Internetzugang möglich sein

Am 24. Mai wurde der Kooperationsvertrag zwischen der Gigabit Region Stuttgart und der Telekom unterzeichnet. Bempflingen gehört neben Weil der Stadt, Bad Cannstatt, Ditzingen, Allmersbach und Reichenbach im Täle zu den sechs Modellkommunen in der Region Stuttgart, die bereits in diesem Jahr mit Glasfaser bis in die Wohnung ausgebaut werden.

Spatenstich mit Vertretern des Landkreises, der Telekom, der Region Stuttgart und der Gemeinde Bempflingen. Foto: Holzwarth

BEMPFLINGEN. Gestern war der symbolische Spatenstich am Bempflinger Festplatz, rund 500 Haushalte haben den schnellen Glasfaserzugang schon bestellt. Bürgermeister Bernd Welser sieht es als absoluten Glücksfall, dass die Wahl im Landkreis Esslingen auf seine Gemeinde gefallen ist. „Ein Quantensprung, künftig in der ersten deutschen Gigabit-Liga mitzuspielen“, so Welser.