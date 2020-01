Schnelle Übergangslösung

10.01.2020 05:30, Von Mara Sander — E-Mail verschicken

Nahversorger zieht vorübergehend in das Kohlberger Rathaus

Die Gemeinde Kohlberg setzt sich engagiert für die Nahversorgung ein und stellt als Übergangslösung zur Ansiedlung von „Tante-m“ Räumlichkeiten im Rathaus zur Verfügung.

Bürgermeister Rainer Taigel (links) und Christian Maresch: Los geht’s am 1. Februar. der

KOHLBERG. Übergangsweise vermietet die Gemeinde Kohlberg die Räume im Erdgeschoss des Rathauses, in denen sich bisher die Kreissparkasse-Filiale befand, an den Nahversorger „Tante-m“. Inhaber Christian Maresch wird am 1. Februar den Nahversorger-Laden mit Öffnungszeiten an sieben Tagen in der Woche eröffnen und ein paar Tage später, am 10. Februar, auch die Postfiliale. Eine Übergangslösung ist das deshalb, weil der endgültige Standort, das alte Feuerwehrhaus, zuerst noch saniert und umgebaut werden muss. Wichtig war, dass die Kohlberger nicht so lange ohne Nahversorger bleiben, nachdem der bisherige Nahversorger im Herbst in Ruhestand ging und der Nachfolger Bäckerei und Café in den Räumlichkeiten ohne Nahversorgungssortiment einrichtete.