Schmidt zieht Aichtal-Kandidatur zurück

07.10.2020 05:30, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

Bürgermeister-Neuwahlen in Aichtal: Bettina Schmidt möchte nun doch nicht mehr bei der Stichwahl antreten

Kehrtwende bei Bettina Schmidt und ihren Unterstützern: Anders als zunächst angekündigt, wird die 63-Jährige ihre Bewerbung für das Bürgermeisteramt in Aichtal doch zurückziehen und bei der Stichwahl am 25. Oktober nicht wieder antreten.

Bettina Schmidt wird am 25. Oktober nicht mehr auf dem Stimmzettel stehen. Foto: Holzwarth

AICHTAL. „Jetzt erst recht“ – so kämpferisch gab sich Bettina Schmidt am Sonntagabend, wenige Stunden nachdem klar war, dass sie bei der Bürgermeisterwahl in Aichtal deutlich hinter ihren Mitbewerbern Lorenz Kruß (36,9 Prozent; 1653 Stimmen) und Sebastian Kurz (36,5 Prozent, 1637 Stimmen) auf dem dritten Platz gelandet war. Die 1174 Stimmen (26,2 Prozent) für Schmidt gaben nur wenig Hoffnung auf einen Sieg im zweiten Wahlgang.