Schwerpunkte

Schließung der Impfzentren im Kreis Esslingen stößt auf Kritik

18.09.2021 05:30, Von Volker Haussmann — E-Mail verschicken

Im Kreisimpfzentrum in Esslingen nimmt die Impfkampagne aktuell wieder Fahrt auf, die Zahl der Impflinge nimmt täglich zu. Das Land aber will an der Schließung der Einrichtungen zum Monatsende festhalten. Ein Fehler, findet Dr. Markus Müller vom KIZ Esslingen.

Im Kreisimpfzentrum in Esslingen herrscht reger Betrieb. „Die Zahl der Impfwilligen nimmt derzeit deutlich zu“, weiß Dr. Markus Müller, der ärztliche Leiter des Impfzentrums (im Bild rechts). Foto: Haußmann

ESSLINGEN. An Ideen, wie man das Impftempo noch einmal beschleunigen könnte, um vielleicht doch noch die sogenannte Herdenimmunität zu erreichen, hat es in den letzten Wochen nicht gefehlt. Nun aber kommt offenbar noch einmal Bewegung in die schwächelnde Impfkampagne. Dr. Markus Müller, der ärztliche Leiter des Kreisimpfzentrums Esslingen, berichtet von zuletzt endlich wieder steigenden Impfzahlen. Eigentlich eine gute Nachricht. Für Müller ist das indes ein Grund, Alarm zu schlagen. Denn die Kreisimpfzentren, so will es die Landespolitik, werden am 30. September geschlossen.